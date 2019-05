Ein Riesenbrett, sich Vertrauen wieder zu erarbeiten. Mathias Dopatka

Mathias Dopatka, Vorsitzender der SPD in Aachen, ist so einer, der an der Basis kämpft. Mehr als 20 Prozent hat seine Partei dort am Sonntag verloren, auch wenn es vor fünf Jahren dort ein außergewöhnlich gutes Ergebnis gab. Entsprechend tief jetzt der Fall. "Ein richtig bitteres Ergebnis", sagt Dopatka. Hoffnung mache ihm momentan nur, dass die SPD bei Orts-, Kommunal- oder Direktwahlen "deutlich besser" abschneidet. Es werde aber "ein Riesenbrett, sich Vertrauen wieder zu erarbeiten". Das sei momentan weg. Auch durch solche Dinge: Wochenlang war die SPD gegen die europäische Reform des Leistungsschutzrechtes und mögliche Uploadfilter, auch in Aachen wurde dagegen demonstriert, Dopatka hat selbst bei Demos gesprochen. "Und dann kommt das Willy-Brandt-Haus und sagt in seinem Elfenbeinturm: Wir stimmen trotzdem für die Reform!" Das, sagt Dopatka, "ist unbeschreiblich frustrierend".