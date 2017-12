Lars Bohnsack ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio Quelle: ZDF

Die herbe Niederlage bei der Bundestagswahl steckt den Genossen noch in den Knochen. Zwar hat Niedersachsen für einen Lichtblick gesorgt, an der grundsätzlichen Situation der SPD hat das aber nichts geändert. Und demnach auch nicht an den Aufgaben. Anders als 2009 und 2013 muss die Partei ihr desaströses Abschneiden wirklich aufarbeiten, die personelle, strukturelle und inhaltliche Erneuerung in die Wege leiten.

Da nach dem Gang in die Opposition kaum noch Ämter zu verteilen sind und die meisten politischen Schlachten in den nächsten vier Jahren im Bundestag geschlagen werden, steht vor allem eine Person künftig ganz weit vorne: Andrea Nahles. Sie ist die Oppositionsführerin und die neue starke Frau der SPD. Vor allem an ihr wird der Wähler künftig messen, ob die Sozialdemokratie in Deutschland noch eine politische Kraft ist oder ein Auslaufmodell wie in vielen anderen europäischen Ländern.