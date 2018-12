Dietmar Woidke glaubt nicht so recht an die Neuauflage der GroKo.

Vor den Sondierungen von Union und SPD stößt eine Neuauflage der Großen Koalition bei zwei SPD-Ministerpräsidenten auf Skepsis. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke sagte, ein solches Bündnis sei nur möglich, wenn es in einem späteren Koalitionsvertrag eine klare sozialdemokratische Handschrift gebe.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bekräftigte in der "Bild am Sonntag", sie bevorzuge eine Minderheitsregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).