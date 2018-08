Grenzen, Mauern bauen bringt nichts. Ich will, dass wir in Europa weiter alle zusammenarbeiten. Neu-Bürger Stephen Rogers

Den Eid schwören bringt gute Stimmung, es wird geschmunzelt, aber genau darum geht es ja auch. Europa sei so eine positive Vision der Zukunft, bei all den Schwierigkeiten, so der Tenor bei den Umstehenden. Im Gegensatz zum Brexit. "Ein Freund hat mich, weil ich beim Referendum für den EU-Verbleib gestimmt habe, einen heuchlerischen Verräter genannt", erzählt Neu-Bürger Stephen Rogers. "Er redet nicht mehr mit mir. Wenn der Nationalismus uns dazu bringt, das kann nicht gut sein. Grenzen, Mauern bauen bringt nichts. Ich will, dass wir in Europa weiter alle zusammenarbeiten."



Ein wenig Hoffnung schwingt hier immer mit, auch bei Georgina Allen. "Es ändert sich gerade etwas, vor allem weil die Brexit-Befürworter bei der Finanzierung des Referendum-Wahlkampfs das Gesetz gebrochen haben, dazu die mögliche Einmischung Russlands über Facebook. Viele fangen an darüber nachzudenken, ob das mit dem Brexit vielleicht doch keine so gute Idee ist."