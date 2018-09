Es stimme allerdings, dass Spinnen warme Temperaturen bevorzugten. "Wenn es draußen kühler wird und eine Spinne ganz nah an einem offenen Fenster sitzt, dann wird sie den Temperaturunterschied merken - und versuchen, in den wärmeren Raum zu krabbeln", sagt Jäger. Über größere Entfernungen hätten Spinnen aber keine Möglichkeit, eine Wärmequelle zu identifizieren. Schon im eigenen Garten würde sie deshalb eher "in einer Baumrinde oder in einer Laubschicht" Schutz suchen, als durch das nächste offene Fenster zu krabbeln, sagt Jäger.