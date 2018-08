Jung, zugewandert, muslimisch - so etwa sieht die Bevölkerung von Mayotte aus. In keinem anderen Département Frankreichs ist der Anteil der Kinder, der Ausländer und der Muslime so hoch wie in Mayotte. Im Schnitt ist die Bevölkerung noch nicht einmal volljährig, sondern gerade mal 17,5 Jahre alt. Etwa jeder zweite Einwohner ist Ausländer, die meisten davon ohne Aufenthaltsberechtigung. Rund 95 Prozent sind Muslime. Die Frau hat einen starken Platz in der Gesellschaft: Ihr gehört traditionell das Haus, in dem die Familie lebt. Im Fall einer Trennung muss der Mann ausziehen.