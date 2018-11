Im Fall dieser neuen Form dubioser Betrügereien geht es also um so genannte "American Depositary Receipts", kurz: ADR. Banken hierzulande stellen solche Papiere zu dem Zweck aus, dass Investoren an den Börsen in den USA etwa mit Aktien europäischer Unternehmen handeln können. Diese in Dollar gehandelten ADR-Papiere stehen also stellvertretend für ausländische Aktien. Damit das funktioniert, muss jedes dieser Papiere logischerweise mit Aktien oder zumindest Teilen einer Aktie hinterlegt, sozusagen gedeckt sein. Und genau das waren sie in diesen Betrugsfällen nicht.