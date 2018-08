In Washington sorgt wiederum das Strafverfahren gegen US-Pastor Brunson in der Türkei für Ärger. US-Präsident Donald Trump und sein Vize Mike Pence dringen auf die Freilassung des evangelikalen Geistlichen, der im Oktober 2016 wegen des Vorwurfs der Spionage sowie der Unterstützung der PKK und der Gülen-Bewegung in Untersuchungshaft genommen wurde. Zuletzt wurde Brunson zwar in den Hausarrest verlegt, der gegen ihn betriebene Prozess wird aber fortgesetzt. Erdogan hat vorgeschlagen, Brunson gegen Gülen auszutauschen.