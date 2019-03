Auch wenn all das die Spionageermittlung von Sonderermittler Mueller nicht direkt berührt, so steht es doch in direktem Zusammenhang mit ihr. Robert Mueller und sein Team wurden nämlich bevollmächtigt, Strafverfahren einzuleiten oder an Staatsanwaltschaften abzugeben, sollten sie bei ihren Ermittlungen auf mögliche Straftaten und Verbrechen stoßen.