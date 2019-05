Die USA stehen für eine Finanzierung des Wiederaufbaus nicht bereit. Im Gegenteil, sie verschärfen ihre Sanktionen derzeit weiter. Syrien-Expertin Muriel Asseburg

Einen raschen Wiederaufbau Syriens hält Forscherin Asseburg für "äußerst unwahrscheinlich". Es fehle schlicht an Geldgebern. Die Syrien-Expertin formuliert es so: "Die EU hält bislang an ihrer Bedingungen fest 'keine Finanzierung des Wiederaufbaus ohne politischen Übergang' - und an ihren Sanktionen. Die USA stehen für eine Finanzierung des Wiederaufbaus nicht bereit. Im Gegenteil, sie verschärfen ihre Sanktionen derzeit weiter." Deshalb komme eine Finanzierung durch die internationalen Finanzinstitutionen auf absehbare Zeit nicht in Frage. Hinzu komme, dass das syrische Regime ohnehin keine Unterstützungsleistungen akzeptieren wolle, die an Bedingungen gekoppelt seien.