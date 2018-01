IG BAU-Bundesvorstandsmitglied und Verhandlungsführerin Ulrike Laux begründet die Forderungen nach einem Euro mehr Stundenlohn und dem außerdem gewollten Einstieg in ein 13. Monatseinkommen so: "Wir wollen raus aus dem Niedriglohn. Die Beschäftigten wollen eine deutliche Lohnerhöhung, damit sie ihren Lebensstandard verbessern können."

Das Thema 13. Monatslohn miteingerechnet gehen die Positionen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite noch weiter auseinander: Demnach bieten die Arbeitgeber drei Prozent im Westen und 4,5 Prozent im Osten für eine Laufzeit von zwei Jahren. Die IG BAU dagegen will rund 16 Prozent in Westdeutschland und 29 Prozent in Ostdeutschland.