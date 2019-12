Linux ist die Grundlage verschiedener alternativer PC-Betriebssysteme, etwa Linux Mint, Fedora, (das kommerzielle) Ubuntu oder OpenSuse. Die Arbeit an der Software und an Linux-basierten Betriebssystemen geschieht oft ehrenamtlich. Die US-amerikanische Linux Foundation, ein gemeinnütziges Konsortium, führt die Arbeit am "Software-Kern" von Linux zusammen und bezahlt einige hauptamtliche Entwickler. Das Budget der Foundation kommt aus Beiträgen von mehr als 250 Mitgliedsunternehmen und von Privatpersonen.



Anmerkung: Der Umstieg auf ein alternatives Betriebssystem erfordert technisches Know-How. Hilfe können Sie beispielsweise auf einer der vielen ehrenamtlichen "Cryptoparties" finden, die es in vielen Städten und Regionen gibt.