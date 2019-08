Die Türkei hat nach offiziellen Angaben seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 rund 3,6 Millionen Geflüchtete aus dem Nachbarland aufgenommen - mehr als jedes andere Land der Welt. Rund 548.000 davon sind in Istanbul gemeldet. Der Gouverneur hatte kürzlich angeordnet, dass bis zum 20. August alle Syrer, die nicht in der Metropole registriert sind, in andere Provinzen gebracht werden. Nach Schätzungen von Experten könnte das rund 300.000 Menschen betreffen.



Seit der Erklärung des Gouverneurs geht bei den Syrern in Istanbul die Angst um. Syrische Flüchtlinge in der Türkei stehen unter "temporärem Schutz", der - wie Menschenrechtler immer wieder kritisieren - keine Rechtssicherheit bietet und theoretisch jederzeit aufgehoben werden kann. Einst von Präsident Recep Tayyip Erdogan als "Gäste" willkommen geheißen, hat sich die Stimmung gegen syrische Flüchtlinge in der Türkei nun gedreht. Auch weil das Land in einer wirtschaftlichen Krise steckt, wächst der Unmut in der türkischen Bevölkerung.