Uhrenpark in Düsseldorf: Die Zeitumstellung bleibt umstritten Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Pünktlich um 3.00 Uhr wurden in der Nacht zum Sonntag die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Damit gilt in Deutschland die sogenannte normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - die sogenannte Winterzeit.



Kritiker bemängeln immer wieder, dass es die erhoffte Energieersparnis durch die Zeitumstellung nicht gebe - und dass gesundheitliche Probleme hervorgerufen werden. Sie fordern die Abschaffung der Zeitumstellung. Wieder vorgestellt werden die Uhren am Sonntag, 25. März 2018.