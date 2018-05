Auch der ukrainische Fußball hat in den vergangenen vier Jahren schwer gelitten. Vereine aus dem Osten des Landes, aus Donezk und Luhansk, bestreiten ihre Spiele nun in der Fremde, wie Sorja Luhansk. Die Mannschaft spielt entweder in Saparoschje im Süden der Ukraine oder im 1.300 Kilometer entfernten Lviv. Auch die Mannschaft von Rekordmeister Schachtjor Donezk hat den Donbass verlassen. Und viele Vereine haben finanzielle Probleme, weil Oligarchen, die oft die Mannschaften finanzieren, entweder nach Russland gegangen oder in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. So mussten Metallist Charkiw und Dnipro Dnipropetrwosk, die beiden einzigen Herausforderer von Schachtjor Donezk, deswegen die erste Liga verlassen.