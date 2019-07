Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke. Archivbild.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

In den vergangenen 150 Jahren sind in Deutschland zahlreiche Pflanzen ausgestorben oder nicht mehr auffindbar. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Insgesamt seien in diesem Zeitraum 149 sogenannte Pflanzentaxa - das sind ganze Arten oder deren Unterarten - verschwunden.



Grünen-Umweltpolitikerin Steffi Lemke forderte in der "NOZ" ein konsequenteres Vorgehen der Bundesregierung gegen das Artensterben. Vor allem die Landwirtschaft müsse umweltfreundlicher wirtschaften.