Gegründet wurde die Partei mit dem Ziel, die "Spiritualität in Öffentlichkeit und Politik zu tragen". Die EU-Kommission (ähnlich einer Regierung mit Kabinett) soll nach dem Willen der Violetten durch das EU-Parlament gewählt werden. Parlament und Kommission sollen in Brüssel sitzen. In Straßburg soll eine kontrollierende Vertretung der Nationen, Länder und Regionen ähnlich dem Bundesrat in Deutschland entstehen. Die Violetten treten für Biolandbau unter Förderung kleinbäuerlicher, regionaler Betriebe ein. Naturschutzflächen sollen in allen EU-Mitgliedsländern in den nächsten zehn Jahren verdoppelt werden. Die Violetten wollen ein einheitliches Einwanderungs- und Integrationsgesetz, "verpflichtend für alle Staaten in Europa".

Europawahl 2019: "Die Violetten"