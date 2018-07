Der Begriff "Transit" bedeutet laut Duden die "Durchfuhr von Waren oder Durchreise von Personen durch ein Drittland". Viele erinnern sich noch, dass es zu DDR-Zeiten die Transitautobahn von und nach West-Berlin gab. Heute kennt man den Transitbereich vor allem vom Flughafen als jenen Bereich, in dem man von einem Flugzeug zum anderen kommt. In Deutschland sollen künftig Asylbewerber, für die eigentlich ein anderes Land zuständig wäre, in Transitzentren an der Grenze zu Österreich festgehalten werden. Diese sollen rechtlich als exterritoriales Gebiet gelten, als ob sie außerhalb des Landes wären. Nach dieser Logik ist die Abschiebung (auch: "Rückführung") schneller möglich, weil die Menschen ja nicht wirklich eingereist sind - der Begriff dazu: "Fiktion der Nichteinreise".



(Quelle: epd)