Schadstoff-Schlüsselnummern für Dieselfahrzeuge (Archivbild) Quelle: ZDF

Klar ist, dass Benziner mit Stickoxiden keine Probleme haben. Eng könnte es zunächst für ältere Diesel werden, die zum Beispiel den EU-Abgasnormen Euro 3 und 4 entsprechen. Stuttgart darf Euro-5-Diesel frühestens ab September 2019 aussperren, wenn sie mindestens vier Jahre alt sind. Um zu überprüfen, ob der eigene Diesel der Norm genügt, reicht ein Blick in den Fahrzeugschein, meint Christoph Herrmann, Rechtsexperte bei Stiftung Warentest. In Feld 14 finde man die Diesel-Bezeichnung. "Für die erste Stufe der Fahrverbote werden wohl Fahrzeuge betroffen sein, die EURO 4 und schlechter haben. Ab September 2019 ist es dann auch verhältnismäßig, Diesel mit EURO 5 aus dem Verkehr zu ziehen", so Herrmann im ZDF morgenmagazin.