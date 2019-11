Dass sie vorab Kritiker aufforderte, auf dem Parteitag in Leipzig gegen sie anzutreten war dabei nur vordergründig ein mutiger Schachzug. Tatsächlich weiß Kramp-Karrenbauer, dass ein Putsch in der CDU kaum denkbar, ihre Aufforderung beinahe völlig ohne Risiko ist. AKK bleibt also Vorsitzende - die Zweifel an ihr aber bleiben ebenso.