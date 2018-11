Der Demokrat Robert Menendez müht sich mit seiner Kampagne um eine Wiederwahl ab, aber das hat wenig mit Trump zu tun. Vielmehr machen Menendez Korruptionsvorwürfe zu schaffen, was etliche Wähler abschreckt. Sein Prozess wegen Bestechung endete 2017 ohne Ergebnis, weil sich die Jury nicht einigen konnte. Die Staatsanwalt entschied sich gegen ein neues Verfahren. Doch der Ethikausschuss im Senat schrieb in einem Bericht, dass Menendez' Förderung privater und geschäftlicher Interessen eines Großspenders das Oberhaus in Misskredit gebracht habe.



Organisationen der Demokraten haben schon Millionen für New Jersey ausgegeben, um Mendendez im Rennen gegen den Republikaner Bob Hugin einen Schub zu verleihen. Hugin ist Ex-Manager der Pharmabranche, der in seine auf TV-Werbespots fußenden Kampagne 24 Millionen Dollar aus

eigener Tasche gesteckt hat.



In New Jersey haben die Demokraten über 900.000 registrierte Wähler mehr als die Republikaner. Und Trumps geringe Zustimmungswerte in dem Staat könnten letztlich Menendez in die Hände spielen.