Knapp einen Monat nach dem Ende der Bundesliga-Saison beginnt am 12. Juni die Fußball-EM der Männer. Bis zum 12. Juli wird der Kontinentalmeister zum ersten Mal in ganz Europa ausgespielt. Das Eröffnungsspiel findet im Olympiastadion in Rom statt, das Endspiel im berühmten Wembley-Stadion in London. Die deutsche Mannschaft hat bereits in der Vorrunde zwei schwere Aufgaben vor sich: Denn die Elf von Jogi Löw trifft gleich zu Beginn des Turniers auf Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich.