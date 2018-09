Schokolade und Gewürze Quelle: clipdealer

Es liegt was in der Luft. Düfte sind chemische Moleküle, die wie kleine Staubkörner durch die Luft fliegen. Mit jedem Atemzug kommen einige davon in die Nase. In der obersten Etage der Nase treffen sie auf Riechzellen. Professor Hanns Hatt von der Ruhruniversität Bochum nennt diese die "Spezialisten" der Nase. Denn jede dieser Riechzellen ist Sensor für nur eine bestimmte Sorte von Duftmolekülen. Ein Vanille-Molekül passt zum Beispiel nur an einen Vanille-Rezeptor. Von diesen speziellen Riechzellen gibt es insgesamt 350 Typen und davon jeweils mehrere Kopien, sodass jeder Mensch etwa 30 Millionen Riechzellen hat. "Und die analysieren alles, was an Chemie in unsere Nase kommt", erklärt Hatt.