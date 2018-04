Die voraussichtlich letzte Jamaika-Sondierungswoche beginnt. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Mit Kompromisssignalen sind die Jamaika-Verhandlungspartner in die entscheidende Sondierungswoche gegangen. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sagte, jetzt in der dritten Etappe hieße die Aufgabe, Kompromisse zu finden. In Berlin gehen die Gespräche von Union, FDP und Grünen heute weiter.



Beim siebenstündigen Treffen gestern Abend ging es erneut um strittige Themen wie Finanzen, Flüchtlinge und Klima. Nach dem Treffen sagte CSU-Chef Horst Seehofer lediglich: "Alles im Plan."