Es ist der Wurm drin diesem Wahlkampf der SPD. So sehr, dass einem Martin Schulz leidtun kann. Was zum Beispiel treibt diesen Gerhard Schröder? Auf dem SPD-Parteitag Ende Juni ist der Altkanzler noch der umjubelte Eröffnungsredner, der seiner Partei Mut zuspricht. "Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre, dass es ein Betriebsunfall sei, wenn die SPD den Kanzler stellt. Aber wir haben bewiesen, dass wir es können, dass wir es besser können!" - das ruft Schröder in den Saal. Leidenschaftlich, mitreißend, so kommentieren die Medien seinen Auftritt.