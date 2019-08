Der Startschuss fiel 1969 in Palo Alto: Zwischen Computerterminals der Stanford University und der University of California in Los Angeles wird über ein neu eingerichtetes Computernetzwerk eine Nachricht ausgetauscht. Skeptiker hatten dem Experiment keine Chance gegeben. Denn die Nachricht sollte nicht einfach direkt von einer Universität zur anderen geschickt werden, sondern sie musste vorher noch einen Umweg von mehreren tausend Kilometern nehmen, der sie über die University of Utah und die University of California at Santa Barbara nach Los Angeles führte.



Auf den Umweg legte das amerikanische Verteidigungsministerium allergrößten Wert. Denn die vom Pentagon-Hauptabteilungsleiter Lawrence Roberts beauftragten Computerexperten Steve Crocker, Vinton Cerf und Jon Postel mussten mit diesem Test beweisen, dass zentral organisierte militärische Kommandostrukturen erfolgreich durch dezentral organisierten Zugriff auf verteilte Rechner realisiert werden konnten. "Das Internet ist quasi durch Initiative der Russen entstanden", sagt Netzveteran Vint Cerf. Tatsächlich saß die Angst vor einem nuklearen Schlag der Sowjetunion damals fast allen Amerikanern im Nacken. Die amerikanischen Stabschefs befürchteten einen Angriff der Sowjetunion, der die gesamte militärische Kommunikationsinfrastruktur zerschlagen könnte. Dagegen half nur Dezentralisierung. Und die wurde mit der Vernetzung der vier Rechner getestet.



Im Bild: Informatikprofessor Leonard Kleinrock führt 2009 in Los Angeles den Interface Message Processor (IMP) vor, mit dem 1969 die erste Internetverbindung zustande kam.

Bildquelle: dpa