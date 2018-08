Mutmaßlich zwei Täter waren an dem Diebstahl beteiligt. Zeugen gibt es keine, wie der Dekan der Kathedrale, Christofer Lindgren, sagte. Die Diebe seien "anscheinend alleine in dem Raum gewesen, wo die Insignien aufbewahrt wurden". Einem schwedischen Radiosender sagte er: "Der Alarm wurde ausgelöst, als sie flohen." Die Diebe entkamen trotzdem, erst per Fahrrad, dann mit einem Motorboot, das an einem Landungssteg in der Nähe festgemacht war. Das berichtete der Augenzeuge Tom Rowell. "Die beiden Männer sprangen eilig an Bord und brausten davon", sagte er. Ob ein Fahrer in dem Boot wartete, war zunächst nicht klar.