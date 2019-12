Wie nun bekanntgeworden sei, hätten am Donnerstag bundesweite Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem Gothaer Kunstraub von 1979 stattgefunden, hieß es von der Stiftung weiter. Diese seien vom Landeskriminalamt (LKA) Berlin in Kooperation mit den jeweiligen Kriminalisten der betroffenen Bundesländer erfolgt. Ob sich die Durchsuchungen gegen zwei Verdächtige richteten, gegen die in der Sache bereits ermittelt wird, teilte die Polizei in Berlin nicht mit. Unklar war zunächst auch, seit wann die Polizei in Berlin ermittelt und wie viele Objekte durchsucht wurden.