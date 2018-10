Spaziergänger am Strand von St. Peter-Ording. Symboldbild Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die deutsche Nordseeküste muss sich an diesem Dienstag auf eine Sturmflut einstellen. Das Mittag-Hochwasser an der Küste und das Nachmittag-Hochwasser in Hamburg und Bremen wird etwa 1,5 Meter höher erwartet als das mittlere Hochwasser. Das teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit.



Der Deutsche Wetterdienst hat für die Nordseeküste teils schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer vorhergesagt. Es handelt sich laut der Prognose jedoch nicht um eine schwere Sturmflut.