Der neue Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu. Archivbild

Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Hunderte ungenutzte Dienstwagen der Stadtverwaltung, zur Schau gestellt in säuberlichen Reihen auf einem zentralen Platz in Istanbul: Der neue Bürgermeister, der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu, prangert die angebliche Verschwendung öffentlicher Gelder durch seine Vorgänger aus der Regierungspartei AKP an. "Mein Ziel ist, die Vergeudung in dieser Stadt zu unterbinden", sagte Imamoglu.



Imamoglu hat die ungenutzten Fahrzeuge auffahren lassen. Insgesamt wurden 730 Fahrzeuge ausgestellt.