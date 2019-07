Der schlechte Zustand der Bundeswehr trifft auch das Kabinett - bei den Regierungsfliegern. Kanzlerin Merkel traf deutlich verspätet beim G20-Gipfel in Buenos Aires ein, weil ein Flieger der Bundeswehr notlanden musste. Auch sonst strandeten in letzter Zeit viele Minister auf Dienstreisen. Der Wehrbeauftragte der Bundeswehr, Hans-Peter Bartels, kritisierte im Januar in seinem Bericht: "Das System der Mangelbewirtschaftung besteht in allen Bereichen fort."