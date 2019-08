Großbritanniens Premier Boris Johnson hat dem britischen Parlament eine Zwangspause verordnet. Der Grund: Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen - um jeden Preis, zur Not auch ohne Abkommen. Genau das hätten die No-Deal-Gegner im Parlament aber noch per Gesetz abwenden können. Durch die Zwangspause wird das Zeitfenster für das Parlament nun so knapp, dass ein solcher Gesetzgebungsprozess kaum zu bewältigen ist. Die Abgeordneten können den ungeregelten Brexit also kaum noch verhindern.