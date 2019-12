Medizin-Nobelpreisträger: Gregg L. Semenza, Peter J. Ratcliffe und William G. Kaelin Jr.

Quelle: Reuters

Peter Ratcliffe aus Großbritannien (65, Nephrologe an der Universität Oxford) sowie die US-Amerikaner William Kaelin (62, Onkologe in Havard) und Gregg Semenza (63, Pädiater und Professor in Baltimore) haben entdeckt, wie Zellen den Sauerstoffgehalt in der Umgebung wahrnehmen und sich daran anpassen. Damit haben die drei nach Ansicht des Nobel-Komitees die Grundlagen geschaffen für die Entwicklung neuer Strategien zur Bekämpfung von Blutarmut, Krebs und vielen anderen Erkrankungen. Alle drei arbeiten auch praktisch in eigenen Labors und Instituten an der Thematik. 2016 hatten die drei Wissenschaftler bereits den renommierten Lasker-Award bekommen.



