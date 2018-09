Quelle: dpa

Zwar soll sich mit den künftigen Herausforderungen eine Kommission beschäftigen. Doch damit werden die Politiker nicht aus der Verantwortung entlassen. Wer Rentenniveau und Beiträge stabil halten will, muss dafür Beitrags- oder Steuergelder nehmen - was vor allem in der Union nicht jedem schmecken dürfte.



Für Heil steht im kommenden Jahr zudem die Grundrente für Geringverdiener auf der Tagesordnung. Wer so geringe Rentenansprüche hat, dass er ohne weitere Unterstützung unterhalb des Grundsicherungsniveaus bleiben würde, soll eine Grundrente in Höhe von zehn Prozent über der Grundsicherung erhalten. Voraussetzung sind aber 35 Jahre an Beitrags-, Kindererziehungs- oder Pflegezeiten.