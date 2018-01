Kanzlerin Merkel nimmt die deutschen Autobosse in die Pflicht. Zum Start in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs verlangte sie in der Diesel-Affäre, verspieltes Vertrauen wieder herzustellen. Anders sieht das Grünen-Politiker Kretschmann: Er nimmt die Autobauer in Schutz und übt Kritik an der Politik.