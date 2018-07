Der Polizei fehlt Personal für Diesel-Kontrollen. Archivbild Quelle: Sebastian Willnow/ZB/dpa

Nach der Ankündigung von Fahrverboten für ältere Diesel-Autos von 2019 an in Stuttgart ist noch unklar, wie die Einhaltung überwacht werden kann. Laut der Deutschen Polizeigewerkschaft ist die Stuttgarter Polizei personell nicht in der Lage, die Fahrzeugscheine an den Einfallstraßen zu überprüfen.



Laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) könnte auch das Land die Fahrverbote kaum durchsetzen. Das Land pochte vergeblich auf eine bundesweite blaue Plakette für Diesel-Autos.