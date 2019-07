Autos in Stuttgart. Symbolbild

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die seit Monaten in Aussicht gestellten Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Autos mit zu hohen Schadstoffwerten in Deutschland können starten. Das Kraftfahrt-Bundesamt erteilte die erste Allgemeine Betriebserlaubnis zur Dieselnachrüstung.



Diese betreffe Nachrüstsätze für Volvo-Modelle. Demnächst seien auch Genehmigungen für Fahrzeuge von Daimler und BMW zu erwarten. Es ist den Angaben zufolge das erste Mal, dass ein solches System in Deutschland zugelassen worden sei.