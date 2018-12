Stadtverkehr in Wiesbaden.

Quelle: Silas Stein/dpa

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat die Entscheidung über Diesel-Fahrverbote in der hessischen Landeshauptstadt vertagt. Die Verhandlung über die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) soll am 13. Februar 2019 fortgesetzt werden, erklärte das Gericht.



Das Gericht will neue Berechnungen abwarten, wie sich eine Hardware-Nachrüstung von städtischen Bussen auswirken könnte. Außerdem sollen die Auswirkungen von Ausweichverkehr bei einem möglichen Fahrverbot genauer berechnet werden.