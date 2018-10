Fahrverbot in Hamburg. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Das Umweltministerium hat einen Entwurf zu Fahrverboten für Dieselautos vorgelegt. Darin heißt es, dass Fahrverbote "in der Regel nur in Gebieten in Betracht" kommen, in denen die NO2-Belastung 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschreitet. Der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm.



Fahrverbote bei einer nur geringen Grenzwert-Überschreitung seien nicht verhältnismäßig. Das Bundesverwaltungsgericht hatte Fahrverbote für zulässig erklärt, wenn sie verhältnismäßig sind.