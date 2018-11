Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wird geändert. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Die Bundesregierung hat sich auf Regelungen für Diesel-Fahrverbote geeinigt. Sie will sie in dieser Woche im Kabinett auf den Weg bringen. Laut Presseamt steht am Donnerstag die Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes auf der Tagesordnung der Ministerinnen und Minister.



Die Gesetzesänderung soll Rechtssicherheit schaffen, wenn Kommunen ein Fahrverbot für ältere Dieselautos einführen. Künftig sollen zudem Diesel-Fahrzeuge der Abgasnormen Euro 4 und 5 von Fahrverboten ausgenommen werden.