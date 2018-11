Die Abgasbelastung in Darmstadt ist deutlich zu hoch.

Quelle: Silas Stein//dpa

Nach mehreren Urteilen zu Diesel-Fahrverboten in Städten ist erstmals ein Vergleich möglich. Die Verhandlungen in Darmstadt vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden sind ohne ein Urteil beendet worden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und das Land Hessen treten nun in Vergleichsverhandlungen.



Nach DHU-Angaben wäre dies der erste Vergleich bei einem Verfahren, in dem es um Stickstoffdioxidwerte geht. Darmstadt hatte den EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) deutlich überschritten.