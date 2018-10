Das Kraftfahrt-Bundesamt will für den Autobauer Opel einen Rückruf von rund 100.000 Diesel-Fahrzeugen anordnen. Nach Auffinden einer Abschalteinrichtung der Abgasreinigung, die das KBA als unzulässig eingestuft habe, stehe der amtliche Rückruf "kurz bevor". Das teilte das Verkehrsministerium in Berlin mit.



Zuvor durchsuchten Ermittler Geschäftsräume des Unternehmens in Rüsselsheim und Kaiserslautern. Es soll um rund 95.000 Euro-6-Dieselwagen der Modelle Insignia, Zafira und Cascada gehen.