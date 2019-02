Kanzlerin Merkel und Umweltministerin Hendricks.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Kommunen nach dem Milliarden-Sofortprogramm für bessere Luft weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Es gehe darum, das Sofortprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro für 2018 zu "verstetigen".



Sie wolle dies in die Verhandlungen um eine neue Regierung einbringen, sagte Merkel. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sprach von einem wichtigen Schritt. Die beschlossenen Maßnahmen allein reichten aber nicht aus, um das Problem zu lösen.