Nicht nur Stuttgart kämpft mit hoher Luftverschmutzung.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Die Bundesregierung will das geplante Milliarden-Sofortprogramm für bessere Luft in Städten schnell auf den Weg bringen und damit drohende Diesel-Fahrverbote verhindern.



"Pauschale Fahrverbote müssen vermieden werden", heißt es im Entwurf eines Ergebnispapiers für ein Spitzentreffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Kommunen an diesem Dienstag. So sollen 350 Millionen Euro für die Elektrifizierung des Verkehrs bereitgestellt werden, etwa zur Umrüstung von Diesel-Busflotten.