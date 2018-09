Merkel spricht am Sonntag mit Vertretern der Autoindustrie. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Im Kampf gegen Diesel-Fahrverbote in vielen Städten wächst der Druck auf Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Hardware-Nachrüstungen zu ermöglichen. Angela Merkel habe sich festgelegt, ältere Fahrzeuge mit Stickoxid-Katalysatoren nachrüsten zu lassen, berichtet "Der Spiegel".



Sie habe Scheuer zur Vorlage einer gesetzlichen Lösung aufgefordert, damit umgerüstete Wagen der Euro-5-Klasse in mögliche Verbotszonen fahren dürfen. Am Sonntag will Merkel mit Vertretern der Autoindustrie sprechen.