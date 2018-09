Branchenvertreter betonen, dass die notwendigen Änderungen an der Hardware der Wagen erst entwickelt und vom Kraftfahrt-Bundesamt anschließend genehmigt werden müssten. Deshalb sei mit technischen Lösungen erst in zwei bis drei Jahren zu rechnen. Bis dahin wäre für die Umwelt mehr erreicht, wenn man ältere Diesel durch Neuwagen, junge Gebrauchte mit niedrigerem Schadstoffausstoß oder Elektroautos austausche.



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hält dem entgegen, für Dieselautos hätten die Hersteller schon vor einigen Jahren serienmäßig Nachrüstlösungen entwickelt. "Für etwa 50 Prozent der Volumenmodelle hat man vor der Einführung von Euro 6 die Möglichkeit gegeben, dass man gegen Aufpreis ein SCR-System kaufen kann", sagt DUH-Chef Jürgen Resch. Die Abgasnachbehandlungssysteme lägen also in den Regalen der Hersteller.

Bildquelle: dpa