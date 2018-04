Autos in Düsseldorf. Quelle: Martin Gerten/dpa

In der Bundesregierung gibt es angeblich Überlegungen über einen Milliardenfonds zur Nachrüstung von Dieselfahrzeugen. Wie der "Spiegel" meldete, gibt es Überlegungen, zumindest einen Teil der Dieselflotte mit Katalysatoren nachzurüsten. Dazu prüfe die Koalition, ob Autokonzerne fünf Milliarden Euro in einen Fonds einzahlen. Die Regierung würde Geld zuschießen.



Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verwies auf die Klausurtagung der Bundesregierung im Schloss Meseberg in Brandenburg.