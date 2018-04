Merkel sieht Dieselnachrüstungen skeptisch. Symbolbild Quelle: Ina Fassbender/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in der Dieselkrise skeptisch zu technischen Nachrüstungen von Fahrzeugen geäußert. Solche Maßnahmen seien "relativ kostenintensiv", sagte Merkel.



Sie machte aber zugleich deutlich, die Regierung habe "ganz klare Erwartungen" an die Industrie, die "gravierende Fehler" gemacht habe. "Dafür kann weder der Kunde gerade stehen noch der Steuerzahler, sondern das muss so weit wie möglich von der Automobilindustrie wieder in Ordnung gebracht werden."