Eine historische Diesel-Zapfsäule. Quelle: Marijan Murat/dpa

Die SPD drängt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, den Widerstand gegen technische Nachrüstungen älterer Diesel aufzugeben. "Den Menschen vorzumachen, das Problem durch Software-Nachrüstung lösen zu können, ist der falsche Weg", sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch.



Fahrverbote zu verhindern, werde durch die "Aussitztaktik" des Ministers nahezu unmöglich, so Miersch. In der Großen Koalition gibt es Streit darüber, ob auch technische Umbauten an Motoren durchgesetzt werden sollten.