Das KBA hatte Mitte Oktober einen Rückruf von Diesel-Fahrzeugen der Modelle Insignia, Cascada und Zafira mit der Schadstoffnorm Euro 6 angeordnet. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Opel lässt den Streit mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) um den Rückruf von fast 100.000 Diesel-Modellen gerichtlich klären. Das erklärte ein Opel-Sprecher.



Der Antrag Opels auf ein Eilverfahren sei eingegangen, bestätigte das Verwaltungsgericht in Schleswig. Damit will Opel den Rückruf stoppen. Das KBA hatte Opel wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen verpflichtet, 96.000 Autos der Modelle Insignia, Cascada und Zafira weltweit zurückzurufen. In Deutschland sind 32.000 Autos betroffen.